The National Interest: Партия Медведчука превратилась в доминирующую политическую силу на Востоке и Юге Украины

Зеленский пытается сплотить свою партию после поражения на выборах, предоставляя ей двух новых врагов — партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» во главе с Виктором Медведчуком и партию «Европейская солидарность» во главе с бывшим президентом Порошенко. Об этом говорит американский консервативный журнал о международной политике The National Interest.

«ОПЗЖ превратилась в доминирующую политическую силу на Востоке и Юге Украины, а ЕС дала новую политическую жизнь Порошенко с успехами в западных и центральных регионах», — пишут в издании.

«В течение года Президент Зеленский потерял свой рейтинг с 73% до нового минимума на последних местных выборах. Уже ясно, что партия президента „Слуга народа“ потерпела крупное поражение, будучи не в состоянии выиграть ни одну гонку на пост мэра или городском совете. Такое резкое падение можно отчасти объяснить профессиональной некомпетентностью и невыполнением своих предвыборных обещаний», — приводит издание рейтинг партии «Слуга народа».

The National Interest считает, что Зеленский нашел способ вернуться в центр внимания, объявив весь Конституционный Суд Украины угрозой национальной безопасности.

«Нападая на Суд, у которого почти нет политических сторонников, Зеленский может одновременно показать, что борется с коррупцией. Чтобы понравиться Западу Зеленский обвинил Медведчука во влиянии на решение суда. Но в то же время внутри Украины лидер фракции „Слуга народа“ в парламенте обвинил Порошенко в создании нынешней системы, ни разу не упомянув Медведчука! Хорошая уловка, если Зеленскому она удастся», — говорится в опубликованном материале.