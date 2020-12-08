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Виктор Медведчук будет добиваться производства российской вакцины в Украине, «несмотря на истерики посольства США»

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Виктор Медведчук будет добиваться производства российской вакцины в Украине, «несмотря на истерики посольства США»

Посольство США в Украине фактически приказало действующей украинской власти отказаться покупать российскую вакцину ‒ первую в мире зарегистрированную вакцину от COVID-19 ‒ и организовывать ее производство на территории нашей страны. Тем не менее миллионы граждан Украины надеются, что украинская власть все-таки проявит здравый смысл и поставит жизнь и здоровье людей выше интересов своих заокеанских хозяев.

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук на брифинге после встречи в Москве с руководством Российского фонда прямых инвестиций, на которой обсуждалась возможность производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Украине.

Как подчеркнули в Российском фонде прямых инвестиций, уникальность российской вакцины ‒ в использовании двух различных векторов на основе аденовируса человека, что позволяет обеспечить более сильный и долгосрочный иммунный ответ по сравнению с вакцинами, использующими один и тот же вектор для двух инъекций. Поэтому эффективность вакцины выше 95%. Кроме того, важна и доступная цена этой вакцины. Стоимость одной полной дозы вакцины «Спутник V» для иностранного потребителя (это две инъекции) составит менее $20. К тому же возможное производство на территории Украины позволит существенно сократить логистические издержки.

Но, как отметил Виктор Медведчук, после его первых переговоров о закупке российской вакцины посольство США сразу же вызвало на ковер министра здравоохранения Украины Максима Степанова.

«Пригласили нашего министра здравоохранения, и временная поверенная в делах в США в Украине вышла и сказала (обратите внимание, не министр здравоохранения, а временная поверенная): „Российскую вакцину Украина закупать не будет“. Это было после того, когда я встречался 6 октября с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и попросил его предоставить возможность покупки этой вакцины для граждан Украины», ‒ рассказал политик.

Он особо подчеркнул: «Вот такой „ответ“ прозвучал от власти. И я здесь не ошибся, потому что с учетом того внешнего управления, которое введено в Украине со стороны Соединенных Штатов Америки, в данном случае „ответ“ (для меня неприемлемый, но для власти в Киеве приемлемый) прозвучал именно от представителя Соединенных Штатов Америки».

По словам народного депутата, именно такое очередное грубое вмешательство США во внутренние дела Украины и обращения общественных организаций стали для него стимулом продолжить переговоры не просто о закупках вакцины, а о ее производстве в Украине.

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«После того как ко мне начали обращаться тысячи организаций и людей, к нашей политической силе, я решил продолжить эти переговоры и снова обратился с просьбой к господину Путину для того, чтобы изучить, обсудить и принять решение о возможности производства этой вакцины на территории Украины. Поэтому мне сложно сказать, что будет завтра, послезавтра в вопросе того, что мы здесь обсуждали и по поводу чего в России принято решение относительно передачи технологий производства вакцины и сырья, то есть клеточной линии для ее производства. Посмотрим реакцию власти», ‒ заявил политик.

«Но я хочу сказать, что наша политическая сила и я, как ее представитель, сделали все для того, чтобы такая вакцина не только могла быть приобретена в Украине, но и производилась в Украине в интересах наших граждан для защиты от коронавируса, для защиты от пандемии, что является сегодня, к огромному сожалению, актуальным для всех стран мира», — подчеркнул Виктор Медведчук.

Виктор Медведчук, вакцина
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