В Индии назвали вероятную причину вспышки неизвестной болезни

Причиной загадочной болезни в южном индийском штате Андхра-Прадеш может быть отравление свинцом и никелем, следы которых найдены в воде и молоке, сообщила канцелярия главного министра штата.

Вспышка неизвестного заболевания в городе Элуру и его окрестностях началась в минувшее воскресенье. Среди симптомов болезни — приступы эпилепсии в течение 3-5 минут, потеря памяти в течение нескольких минут, внезапные обмороки, головная боль и боль в спине.

«Полная информация о том, что спровоцировало загадочную болезнь, станет известна только после того, как центральные ведомства представят свои отчеты. В первую очередь, было установлено, что причиной вспышки является свинец», — отметил замглавы штата по вопросам здравоохранения Алла Кали Кришна Шринивас.

Вместе с тем в отчете отмечается, что это предварительные данные и необходимо дождаться результатов дополнительных исследований.

Более 800 человек заразились неизвестной болезнью в Индии, один скончался. Пациенты жаловались на дрожь и головокружения, головную боль, эпилепсию и внезапные обмороки. Медики пока не смогли установить причину недомоганий, власти Индии официальных данных пока не обнародовали.

Как отмечают местные СМИ, округ Западный Годавари, столицей которого является Элуру, испытывает проблемы с питьевой водой. Округ является крупнейшим экспортером риса в штате Андхра-Прадеш, и его система орошения была заложена легендарным британским инженером сэром Артуром Коттоном более века назад.