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В Украине еще 12 585 случаев инфицирования Covid-19

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В Украине еще 12 585 случаев инфицирования Covid-19

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 12 585 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 14 554 человека, умерли 276 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«12 585 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 9 декабря 2020. В частности, заболели 654 ребенка и 682 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 1 281 человек; ️летальных случаев — 276; выздоровело 14 554 человека», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в среду утром.

Днем ранее, 8 декабря сообщалось о 10 811 новых случаях инфицирования;

7 декабря было зафиксировано 8 641 новый случай заболевания; 6 декабря заболело 11 590 человек; 5 декабря зафиксировано 13 825 новых заболевших.

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Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 845 343 человека, 14 204 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 451 118 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.

коронавирус
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