Маск дал совет руководителям компаний

Руководители многих американских компаний слишком много времени тратят на собрания и презентации, и слишком мало — на улучшение качества продукта, который они производят, считает основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Об этом он заявил на ежегодном саммите Совета руководителей The Wall Street Journal.

«Уделяют ли руководители корпоративной Америки достаточно внимания улучшению продукта? Я думаю, ответ — нет. ...Тратьте меньше времени на финансы, проводите меньше времени в комнатах для собраний, тратьте меньше времени на PowerPoint и больше времени на попытки сделать ваш продукт настолько замечательным, насколько это возможно», — заявил Маск.

Он подчеркнул, что компания не имеет ценности сама по себе, а важна только в той степени, в которой эффективно распределяет ресурсы для создания товаров и услуг.

Глава Tesla заявил, что вместо того, чтобы зацикливаться на таблицах, руководители должны посещать производство и больше взаимодействовать с клиентами. Маск также подчеркнул, что инновации часто связаны не с какой-то прорывной идеей, а с фокусом на постоянное совершенствование.

«Просто будьте абсолютными перфекционистами в отношении продукта, который вы производите, или услуг, которые вы предоставляете. Если вы их не любите, не ждите, что другие будут», — заявил предприниматель.

По его словам, выработка мышления, ориентированного на продукт — это навык, которому можно научиться.

В качестве примера Маск привел свои собственные ошибки, которые он совершал, руководя компаниями, в том числе SpaceX и Tesla. «Когда я провожу слишком много времени в конференц-зале, как правило, дела идут наперекосяк, — пояснил он. — Когда я провожу время в заводском цеху или использую автомобили, думая о ракетах, дела идут лучше».