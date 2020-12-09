«Мы сможем»: Зеленский вспомнил годовщину саммита в Париже

Президент Владимир Зеленский по случаю годовщины саммита лидеров «Нормандской четверки» в Париже заверил, что хоть путь к миру нелегкий, «мы сможем».

Об этом он написал в Твиттере.

«Путь к миру нелегкий, но знаю — мы сможем», — отметил президент.

Зеленский также опубликовал фото четырех лидеров «нормандской четверки», сделанное за столом переговоров в Париже.

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит лидеров «Нормандского формата» — Украины, Франции, Германии и России.