Несмотря на поддержку Ахметова, ОПЗЖ Медведчука вчистую «сделала» Зеленского и «слуг» в Кривом Роге, - эксперт

Выборы мэра Кривого Рога — это также пример того, как работают современные политические бренды. Об этом написал в Facebook политический активист и блогер Михаил Чаплыга.

Как констатировал Чаплыга, результаты мэрских выборов в Кривом Роге показали, что за счет одного только имени Владимира Зеленского теперь выборы не выиграешь.

«Пример с выборами в Кривом Роге — это еще и история о том, как работают политические бренды. Чуть больше года назад благодаря бренду Зеленского выборы мог выиграть любой мистер X с нулевой узнаваемостью и минусовой харизмой. Но Кривой Рог показал, что теперь есть бренды посильнее, а на одном только имени Зеленского выборы больше не выиграешь», — отметил активист.

По словам Чаплыги, проигрыш в Кривом Роге стал настоящим «Ватерлоо» для Зеленского и его партии, которых разгромила «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Настоящее Ватерлоо» для Зеленского — именно так вчера в эфире эксперты окрестили то, что произошло в Кривом Роге, где партия Медведчука вчистую «уделала» Слуг на их поле с учетом форы, которая была у Слуг из-за снятия с выборов очевидного фаворита и прямой поддержки олигарха Рината Ахметова«, — пояснил автор.

Чаплыга пришел к выводу, что личный политический бренд Виктора Медведчука оказался сильнее и бренда Зеленского, и Ахметова.

«А если смотреть более системно, то выходит, что личный бренд Медведчука оказался сильнее, чем личный бренд Зеленского, который тот пытался транслировать на Слуг и их кандидата в родном для себя городе. И сильнее, чем деньги и медиаресурсы Ахметова», — сделал вывод политический активист и блогер Михаил Чаплыга.