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Лазарев: Политика власти Зеленского направлена на интересы так называемых внешних партнеров

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Лазарев: Политика власти Зеленского направлена на интересы так называемых внешних партнеров

Зависимость украинской власти от внешнего управления привела к тому, что стране нанесен непоправимый экономический ущерб и созданы значительные политические проблемы.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил политолог Александр Лазарев.

«Виктор Медведчук очень правильно подметил проблематику Украины. Во главе всех проблем, которые испытывает сейчас наша страна, стоит несистемность и неспособность власти управлять государством. Соответственно, когда они (власть. — Ред.) не могут управлять страной, то отдают это управление на аутсорс (от английского outsourcing, использование внешнего источника или ресурса. — Ред.) другим странам, другим организациям, международным финансовым кланам, которые управляют Украиной, украинской политикой, экономикой, международными отношениями так, как это выгодно им. В итоге мы получаем то, что политика, которая проводится властью Зеленского, „Слугой народа“, Офисом президента, Кабинетом министров далеко не проукраинская, а совсем напротив: направлена на интересы наших так называемых внешних партнеров», — высказал свое мнение эксперт.

По логике вещей, продолжил политолог, эти «партнеры» питают к Украине лишь финансовые-политические интересы.

«К примеру, создание проекта „Украина — Антироссия“... Мы поняли за семь лет, что этот проект существовать не может. Государство не может развиваться как антагонизм другого государства, в таком случае оно становится просто разменной монетой для переговоров Запада и Востока. Украину в этом используют, для нас это несет непоправимый экономический ущерб, политические и внешнеполитические проблемы, что влечет за собой разбалансированность государственной системы внутри страны и отсутствие всяческого порядка», — резюмировал Александр Лазарев.

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Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, реагируя на агрессивную реакцию власти по отношению к венгерскому меньшинству на Закарпатье, заявил, что внешнее управление Украиной со стороны США и действующих в их интересах «независимых» организаций, ориентирующихся на Джорджа Сороса, продолжает усиливаться.

«Циничная попытка власти посягнуть на независимость Конституционного Суда, нежелание исполнять его вступившие в законную силу решения, не устроившие Президента Украины Зеленского, его окружение и их западных хозяев, в очередной раз показали, что внешнее управление Украиной со стороны США и действующих в их интересах якобы независимых организаций, в первую очередь ориентирующихся на международного спекулянта Джорджа Сороса, продолжает усиливаться», — сказал политик.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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