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Верховный суд Невады отклонил иск Трампа об отмене результатов выборов

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Верховный суд Невады отклонил иск Трампа об отмене результатов выборов

Верховный суд штата Невада отклонил апелляцию штаба президента США Дональда Трампа с требованием отменить результаты выборов, говорится в решении суда, размещенном на сайте телеканала 8NewsNow.

Ранее иск штаба отклонил окружной суд. Представители Трампа утверждали, что более 61 тысячи избирателей в Неваде проголосовали дважды или же не являлись жителями штата. По мнению Верховного суда Невады, авторы иска не смогли представить достаточные доказательства, чтобы подкрепить свои утверждения.

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В ноябре Верховный суд Невады утвердил результаты выборов в штате, подтвердив победу демократа Джо Байдена. Он набрал 50,1% голосов, Трамп — 47,7%. Разрыв между ними составляет около 34 тысяч голосов.

выборы в США
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Среда, 9 декабря 2020
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