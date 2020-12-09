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«Мы сможем»: Зеленский вспомнил годовщину саммита в Париже

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В ноябре инфляция в годовом измерении выросла до 3,8%

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В ноябре инфляция в годовом измерении выросла до 3,8%

В ноябре 2020 года рост потребительских цен ускорился до 1,3% (с 1% в октябре), в годовом измерении инфялция по итогам ноября выросла до 3,8% (по итогам октября было 2,6%).

Об этом сообщает Госстат.

Базовую инфляцию в ноябре зафиксировали на уровне 0,7% (0,8% — в октябре).

В ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%. На 9,4-9,6% подорожали сахар, овощи, яйца и масло подсолнечное.

Сало, хлеб, продукты переработки зерновых, масло, молоко и молочные продукты подорожали на 1,1-2,5%.

Фрукты подешевели на 5,1%.

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Напомним, что в октябре 2020 по сравнению с октябрем 2019 года уровень цен вырос на 2,6%. В сентябре этот показатель составлял 2,3%.

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Среда, 9 декабря 2020
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