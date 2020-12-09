В ноябре инфляция в годовом измерении выросла до 3,8%

В ноябре 2020 года рост потребительских цен ускорился до 1,3% (с 1% в октябре), в годовом измерении инфялция по итогам ноября выросла до 3,8% (по итогам октября было 2,6%).
Об этом сообщает Госстат.
Базовую инфляцию в ноябре зафиксировали на уровне 0,7% (0,8% — в октябре).
В ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%. На 9,4-9,6% подорожали сахар, овощи, яйца и масло подсолнечное.
Сало, хлеб, продукты переработки зерновых, масло, молоко и молочные продукты подорожали на 1,1-2,5%.
Фрукты подешевели на 5,1%.
Напомним, что в октябре 2020 по сравнению с октябрем 2019 года уровень цен вырос на 2,6%. В сентябре этот показатель составлял 2,3%.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016