В США новый пик умерших из-за коронавируса

Число людей, умерших за сутки в США от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания, достигло самой высокой отметки за все время пандемии. Об этом сообщила газета The New York Times.
По ее сведениям, в среду в результате осложнений, вызванных COVID-19, в Соединенных Штатах ушли из жизни 3 011 человек. Предыдущий пик был подтвержден 3 декабря — 2 879 летальных исходов. 15 апреля в течение 24 часов жертвами коронавируса стали 2 752 человека.
По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США зарегистрировано более 15,3 млн случаев заражения, умерли 289 283 человека. Страна занимает по обоим показателям первое место в мире.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016