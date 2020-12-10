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Спивак: То, что Россия готова предоставить нам технологию вакцины – это полностью заслуга Виктора Медведчука

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Спивак: То, что Россия готова предоставить нам технологию вакцины – это полностью заслуга Виктора Медведчука

После встречи председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука с руководителем Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и директором НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом, Украине поступило уникальное предложение: украинскому предприятию предоставят технологию и сырье для производства вакцины «Спутник V». Решение, которое примет по этому поводу Владимир Зеленский покажет приоритеты украинской власти — жизни миллионов украинцев или политические амбиции.

Об этом в своем авторском социально-политическом проекте «60 минут» на канале NewsOne сказал руководитель платформы «Национальная стратегия развития», кандидат политических наук Дмитрий Спивак.

«Есть вещи, которые 100% должны стоять над политиком, над политикой, над рейтингами, над электоральными секторами — это здоровье нации. Российская Федерация два с половиной месяца назад заявила о создании вакцины. Она уже апробирована в Москве, уже начали тотальную вакцинацию, более того, российскую вакцину уже закупают 50 стран, уже есть заказы на 1 миллиард 200 миллионов доз. Среди этих стран, на секундочку: Китай, Южная Корея, Израиль, то есть это заслуживает внимания. И посмотрите, какое предложение нам поступило: единственное в мире, больше ни от одной страны ничего подобного не будет — нам хотят не просто дать вакцину, Украине готовы дать технологию для того, чтобы украинское предприятие с открытием новых рабочих мест самостоятельно разрабатывало эту вакцину», — подчеркнул политический эксперт.

Дмитрий Спивак, считает, что Украина не должна в сложившейся ситуации игнорировать предложение Российской Федерации.

«Ни американцы, ни Великобритания, никто другой подобного предложения нам не сделает. Я хочу вам сказать, что в современном мире нет ничего дороже мысли, науки и технологии. Поэтому технология производства вакцины или любого другого ноу-хау — это дорогущая штука, и как можно не воспользоваться таким предложением, я не знаю», — отметил политолог.

Он уверен, что для любого президента на первом месте должно стоять здоровье нации и исходя из этого должны приниматься политические решения.

«Если бы я был президентом, я бы пригласил Виктора Медведчука, я бы позвал министра здравоохранения, премьер-министра и сказал бы: дороже всего для меня как для главы государства — здоровье украинской нации. Поэтому, коль скоро есть такая договоренность и вам это удалось, пожалуйста, сделайте коммуникацию, господин премьер, с руководителями этих предприятий и министром здравоохранения. Вот вам неделя, и прийти ко мне с докладом, чтобы я четко понимал, когда мы сможем начать, и какая себестоимость. Так бы поступил я. Как поступит Зеленский — я не знаю», — сказал кандидат политических наук.

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Также он добавил, что Российская Федерация уже несколько месяцев предлагает Украине помощь с вакциной от коронавируса, но западные кураторы запрещают украинским властям соглашаться на это предложение.

«Справедливости ради, надо сказать, что уже пару месяцев Россия предлагает нам вакцину. А посол США в Украине сказал, что Украина не будет покупать российскую вакцину. Степанов кивнул и сказал: „Есть. Мы не будем. Вы сказали — мы не будем“», — резюмировал Дмитрий Спивак.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что представители Российского фонда прямых инвестиций и центра Гамалеи дали добро на трансфер в Украину технологии, а также на предоставление сырья в виде клеточной линии для производства вакцины «Спутник V». Ее выпуск может быть налажен в кратчайшие сроки на харьковском предприятии «Біолік», и на сегодняшний день реально производить в Украине 500‒700 тыс. ее доз в месяц.

Виктор Медведчук, вакцина
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