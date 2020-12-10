Зеленский поздравил иудеев с Ханукой

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех евреев с Ханукой.
«Счастливой Хануки, праздником света и чудес! Искренние поздравления евреям всего мира! Пусть дух веселых праздников сопровождает вас в течение всего следующего года и приносит мир и радость в каждый дом. Желаю, чтобы магия Хануки никогда не заканчивалась, как и ее дары», — написал Зеленский на своей странице в Twitter.
В 2020 году Ханука начинается 10 декабря, а заканчивается 18 декабря.
Праздник был установлен во II веке до н. э. в память об очищении Храма, освящении жертвенника и возобновлении храмовой службы Маккавеями, последовавших за разгромом и изгнанием с Храмовой горы греко-сирийских войск и их еврейских союзников в 165 году до н. э.
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