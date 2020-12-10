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Договоренность Медведчука о производстве российской вакцины в Украине остановит пандемию и спасет экономику нашей страны, – Кутуев

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Договоренность Медведчука о производстве российской вакцины в Украине остановит пандемию и спасет экономику нашей страны, – Кутуев

Действующая украинская власть продолжает демонстрировать, что ей абсолютно безразлично здоровье миллионов граждан нашей страны. Виктор Медведчук договаривается о производстве российской вакцины на территории Украины, а против него усиливают кампанию черного пиара.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал социолог Павел Кутуев.

По его словам, агрессия в отношении Виктора Медведчука вызвана завистью и неспособностью власти позаботиться о здоровье граждан страны.

«С большой степенью вероятности мы можем ожидать от действующей власти реакцию зависти, которая уже демонстрируется той кампанией черного пиара против Виктора Медведчука и тех договоренностей, которых он достиг касательно передачи технологий изготовления вакцины», — отметил социолог.

Эксперт добавил, что договоренность Медведчука не только остановит пандемию, но и спасет экономику Украины от краха, которая просто уже не выдерживает различных карантинов и локдаунов.

«Локдаун — это не выход. Это — отсрочка кризиса, но не решение самой проблемы, потому что решение проблемы — это вакцинация. Причем, как можно быстрее. Политик, который беспокоится об интересах людей должен обеспечить доступ к этой вакцине. Виктор Медведчук договаривается, что украинское предприятие будет эту вакцину производить, и в этом есть и экономическая выгода. И таким образом мы можем сдержать распространение этой болезни, не задавая смертельного удара по экономике. Потому, что у нас с одной стороны — пандемия, с другой — власть нам предлагает локдаун. То есть к болезни прибавляется еще и смертельный удар по нашей слабой экономике», — подчеркнул Кутуев.

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Ранее сообщалось, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук договорился на встрече в Москве о передаче Украине технологии производства вакцины от коронавируса «Спутник V».

Виктор Медведчук, вакцина
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Четверг, 10 декабря 2020
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