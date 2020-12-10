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Ермак заявил о необходимости проведения очередной встречи лидеров «Нормандской четверки»

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Ермак заявил о необходимости проведения очередной встречи лидеров «Нормандской четверки»

На текущий момент существует потребность в проведении очередной встречи лидеров государств «Нормандской четверки» для утверждения плана дальнейших действий, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Потребность в проведении очередной встречи лидеров государств „Нормандской четверки“ точно существует. Договоренности в Париже позволили освободить значительную часть пленных, а впоследствии был обеспечен и режим прекращения огня. Нормандская встреча нужна в том числе и для того, чтобы утвердить детальный план выполнения Минских соглашений», — подчеркнул Ермак в своей колонке в издании «Украинская правда».

Он отметил, что за год, прошедший с прошлой встречи в Париже, ситуацию на Донбассе удалось принципиально изменить — в том числе достижением первого за годы войны продолжительного перемирия.

«Сейчас нужно выработать общий план на уровне политических советников лидеров Нормандского формата и утвердить его уже на уровне руководителей государств Нормандской четверки», — подчеркнул Ермак.

«Этот год в очередной раз продемонстрировал, что Украина будет настойчиво работать ради прекращения войны и возвращения мира на нашу землю», — отметил он.

Ермак уверен, что в целом за год ситуация на Донбассе принципиально изменилась.

Среди главных достижений минувшего года он отметил продолжительное перемирие в зоне проведения операции Объединенных сил.

Также, напомнил Ермак, была перезагружена работа Трехсторонней контактной группы: в состав украинской делегации были включены действующие члены правительства и парламента.

Он напомнил, что в политической подгруппе ТКГ продолжается работа над законопроектом по имплементации «формулы Штайнмаера».

«Украина продолжает настаивать на том, что демократические выборы местного самоуправления по стандартам ОБСЕ в ОРДЛО возможны только после полной деоккупации и обеспечения полноценной деятельности органов власти Украины, политических партий, СМИ и международных наблюдателей на всей территории Донбасса без ограничений», — подчеркнул Ермак.

Также были улучшены условия для жителей временно оккупированных территорий, пересекающих линию разграничения — на новых КПВВ они могут получить административные услуги, социальную поддержку и медицинскую помощь. Кроме того, были увеличены возможности абитуриентов из ОРДЛО по поступлению в украинские высшие учебные заведения.

Ермак отметил важность обеспечения безопасности гражданского населения по обе стороны линии разграничения и напомнил, что за год были согласованы 4 новых участка разведения сил и 20 участков для разминирования.

«Нужно ускорить обмен удерживаемыми лицами. Еще в июле украинская делегация передала свои согласованные списки для очередного обмена. Кроме этого, должна быть выполнена договоренность о допуске на временно оккупированных территориях представителей Красного Креста», — подчеркнул он.

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Также Украина обеспечила работу всех пропускных пунктов, в том числе открыла два новых, в то время как другая сторона блокировала их со своей стороны.

"Мы вернули в мировую повестку дня вопрос освобождения украинского Крыма. Организовываем деятельность Крымской платформы, которая сосредоточит государственные усилия и международное сотрудничество на выполнении задачи по возвращению нашего полуострова",- подчеркнул руководитель Офиса президента.

нормандский формат, Андрей Ермак
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