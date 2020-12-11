В Украине за сутки 13 514 случаев инфицирования Covid-19

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 13 514 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших – 15 327 человека, умерли 285 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"13 514 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировано в Украине на 11 декабря 2020г. В частности, заболели 638 детей и 690 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 2846 человек, летальных случаев – 285, выздоровели – 15 327 человек", – написал Степанов на своей странице в "Фейсбук" утром в пятницу.
Днем ранее, 10 декабря зафиксировано 13 371 новых случаев заболевания коронавирусом; 9 декабря в Украине было 12 585 новых случаев инфицирования, 8 декабря было зафиксировано 10 811 новых случаев, 7 декабря было 8 641 заболевших.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 872 228 человек, 14 755 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 480 348 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.
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