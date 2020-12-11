Медведчук считает, что украинцы могут повлиять на решение власти дать добро на производство вакцины от COVID-19

Украинская власть придумала очередную отговорку, заявив, что ни о закупке, ни о производстве российской вакцины «Спутник V» не может быть и речи, поскольку она не прошла третью стадию клинических испытаний. При этом правительства более чем 50 стран мира, которые уже готовы начать массовую вакцинацию своих граждан российским препаратом, уверены, что для спасения миллионов человеческих жизней вполне достаточно двух первых стадий испытаний, подтверждающих полную безопасность вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Политик подчеркнул: такие отговорки лишний раз доказывают, что для Президента и премьер-министра Украины геополитика важнее здоровья собственных граждан.

«Заявление премьера говорит только об одном: это отговорка, что данная вакцина не прошла третью клиническую стадию. Надо отметить, что многие вакцины, о которых сегодня говорят реально в мире, тоже не прошли третью клиническую фазу. Я хотел бы напомнить нашим умникам во власти и в системе здравоохранения, что третья клиническая стадия – это стадия, которая определяет исключительно и только эффективность вакцины. Первая, вторая стадии работают для того, чтобы эта вакцина была безопасной, а третья – это только эффективность. Сегодня эффективность «Спутник V» – 95%. В течение третьей клинической стадии, которая, кстати, заканчивается в России, может быть определено 1–2% плюс или минус», – сказал Виктор Медведчук.

Кроме того, он напомнил, что в России уже началась массовая вакцинация, а также есть заказы на сотни миллионов доз «Спутник V» из других стран.

«Подписаны договоры с Южной Кореей на производство 150 миллионов доз. При этом сегодня ведутся переговоры и есть предварительные договоренности по поводу построения соответствующих производств в Индии, Китае, Бразилии, Беларуси, Казахстане. Это те, кто смотрят в завтрашний день, чтобы сегодня начать борьбу с коронавирусом, а не разговаривать о третьей стадии клинических испытаний. То есть в данной ситуации Украина не имеет никаких реальных перспектив в вопросе получения вакцины и при этом отказывается от той, которая начала массово применяться», – отметил политик.

Также он добавил, что производство «Спутник V» в Украине – это не только эффективная защита от COVID-19, но и дополнительные рабочие места, дополнительный доход как для фармацевтической отрасли, так и для бюджета страны в целом.

«Обратите внимание, мы говорим уже даже не о приобретении, мы говорим о производстве вакцины в Украине под контролем государственных надзорных органов. Значит – обеспечение рабочих мест. Значит – поступление налогов. Значит – свое производство, которое может ориентироваться на то количество людей, которым необходимо сделать эти прививки, их вакцинировать», – отметил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

По словам народного депутата, граждане Украины должны знать, что они могут получить вакцину от чумы XXI века – коронавирусной инфекции – уже в ближайшее время. И, возможно, мнение собственного народа заставит власть изменить свое отношение к этому вопросу.

«У нас очень радикальная в этом плане позиция: в первую очередь донести до людей, что существует вакцина и существует защита от коронавируса. Чем больше людей в Украине об этом узнают, тем больше у нас шансов вынудить, заставить власть идти по пути или приобретения, или производства вакцины. Потому что других вариантов нет», – подытожил Виктор Медведчук.