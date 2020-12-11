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В Грузии парламент впервые будет работать без оппозиции

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В Грузии парламент впервые будет работать без оппозиции

Парламент Грузии 10-го созыва впервые приступил к работе без оппозиционных депутатов в зале заседаний, которые не признают итогов состоявшихся выборов и отказываются от своих мандатов.

«Я очень сожалею, что некоторые вместо парламента выбрали улицу, так как ответственность требует, чтобы все были вместе и использовали свои возможности. Я надеюсь, что парламент заполнится должным образом и станет многопартийным, который так необходим стране», — сказала президент Грузии, открывая первую сессию парламента.

Параллельно с заседанием парламента часть оппозиции, которая получила мандаты, собралась во дворе Дворца учащихся и молодежи в Тбилиси рядом со зданием законодательного органа и символично оформила меморандум об отказе от мандатов.

Парламентские выборы в Грузии прошли в два тура — 31 октября и 21 ноября. 3 декабря Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов, согласно которым правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» одержала победу, набрав 48,22% голосов избирателей и получив 90 мандатов из 150.

Помимо «Грузинской мечты», в парламент также прошел оппозиционный блок «Объединенная оппозиция «Сила в единстве», частью которого является партия «Единое национальное движение», основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Блок набрал 27,18% голосов.

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В высшем законодательном органе также будут еще несколько более мелких партий. В общей сложности оппозиции досталось 60 мандатов. Оппозиция не признает результатов голосования и считает выборы сфальсифицированными.

Грузия
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