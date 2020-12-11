Чтобы разгонять фейки о российской вакцине объединились «слуги» и «порохоботы», - Зубченко

На фоне бездействия власти во главе с президентом Владимиром Зеленским, председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук решает задачи, имеющие стратегическое значение для Украины. Об этом в своей статье пишет политический публицист Александр Зубченко, комментируя новость о том, что вакцину от коронавируса можно производить в Украине.

«Медведчук предлагает готовое решение: не только поставки, но и производство для вакцинации украинцев, а также продажи сверхдефицитного препарата другим странам», — поясняет журналист.

Зубченко раскрывает секрет, что масштабную кампанию по дискредитации российской вакцины запустила власть во главе с Зеленским, которая обслуживает интересы фармацевтических компаний из США.

«Кстати, в США при испытании этой (Pfizer — Ред.) вакцины умерло шесть добровольцев. Но вы не найдете этой информации в «правильных СМИ», — подчеркивает журналист.

«При этом „слуги“ действуют в унисон с „порохоботами“, устраивающими массовые истерики в пабликах: „лучше умереть, чем вколоть себе рашистскую вакцину“. А сами „слуги“, „соросята“ и „порохоботы“ готовятся занимать очередь, чтобы, расталкивая друг друга локтями, бегом бежать прививаться российским „Спутником V“. Желательно сразу 2-3 раза, для гарантии. Потому что для лохов можно писать в Facebook’е все что угодно, а своя жизнь дороже», — уточняет автор.

Но Зубченко поясняет, что черный пиар от власти уже не работает, потому что все уже увидели, как работает «отреформированная медицина».

«За взятку курс лечения стоит от 40 тысяч гривен, и то если повезет найти блат и выходы на главврача. Остальные могут „гідно“ умирать под забором. Те, кому повезло чуть больше, дерутся за право подключиться к аппарату ИВЛ по очереди», — раскрывает подробности журналист.

«Поэтому, если есть возможность производить вакцину в Украине, а не дожидаться мифических поставок из стран «развитой демократии», то почему надо выбирать вариант «хочу умереть патриотом»? Нет, если кто-то хочет, никаких проблем. У нас свободная страна и каждый вправе ждать, когда привезут мифическую вакцину из Америки и мобильная бригада медиков приедет делать укол. А почему миллионы простых украинцев должны поступать так, как этого хочет «агрессивное меньшинство», состоящее из «соросни» и «порохоботов»? — задается вопросом политический публицист Александр Зубченко.