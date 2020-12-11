Россияне возобновили строительство «Северного потока – 2»

Строительство газопровода «Северный поток — 2» возобновилось 11 декабря, работы по укладке трубы в исключительной экономической зоне Германии будет вести баржа «Фортуна», сообщили журналистам в компании Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода).

«Трубоукладчик „Фортуна“ уложит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 м. Все строительные работы выполняются в полном соответствии с полученными разрешениями», — отметили в компании.

О дальнейших строительных работах на морском участке будет сообщено дополнительно, сказали в Nord Stream 2.

Из извещения мореплавателям, опубликованного государственным управлением водными путями и судоходства в Штральзунде, следует, что работы в водах Германии будут идти до 31 декабря.

Баржа «Фортуна», которая будет вести работы по трубопроводу «Северный поток — 2» в районе мелководья Алдергрунд, приблизилась к предполагаемому месту строительства газопровода «Северный поток — 2» утром 11 декабря. Рядом с «Фортуной» в Балтийском море расположены три буксира и российские суда снабжения — «Балтийский исследователь» и «Катунь».

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 93%. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.