Войти
Шмыгаль с нетерпением ждет начало миссии МВФ в Украине
позиция
Шмыгаль с нетерпением ждет начало миссии МВФ в Украине
Зеленский ставит задачу завоевать доверие инвесторов
официально
Зеленский ставит задачу завоевать доверие инвесторов

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

макроэкономика
RSS

В Нацбанке объяснили причины ускорения инфляции

561
В Нацбанке объяснили причины ускорения инфляции

Потребительская инфляция в ноябре в годовом измерении ускорилась до 3,8%, что было обусловлено, в частности, ростом цен на энергоносители, худшими показателями урожая отдельных культур и ослаблением гривны в предыдущие месяцы.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

«Ускорение (инфляции — ред.) обусловлено ростом цен на энергоносители, худшими показателями урожая отдельных культур, ослаблением гривни в предыдущие месяцы и ростом производственных расходов. Падение потребительского спроса на отдельные услуги и непродовольственные товары, в частности одежду и обувь, несколько сдерживало инфляционное давление», — считают в Нацбанке.

Отмечается, что рост мировых цен на масличные культуры и более низкий урожай подсолнечника в Украине обусловили подорожание подсолнечного масла. Это также привело к удорожанию продуктов его переработки (майонеза, маргарина, спредов).

Высокие цены на сырье и энергетические ресурсы, а также ослабление гривны ускорили подорожание макаронных и мучных изделий. Высокими темпами дорожали продукты из рыбы, безалкогольные напитки, пряности, также замедлился падение цен на сухофрукты.

Рост производственных расходов сказался на стоимости мясных продуктов, сливочного масла и кисломолочных продуктов. Зато значительное импортное предложение замедлило рост цен на сыры.

Высокими темпами также дорожали непродовольственные товары, в частности, бытовая техника, мебель, фармацевтическая продукция. Кроме того, замедлилось падение цен на электронику.

В тоже время одежда и обувь продолжали дешеветь. В Нацбанке это объяснили изменениями в потребительском поведении домохозяйств: люди получили возможность учиться и работать удаленно.

Читайте также: Россияне возобновили строительство «Северного потока — 2»

Рост цен на услуги незначительно ускорился (до 6,5% г/г). При этом введение карантина выходного дня имело на них разнонаправленное влияние. С одной стороны, уменьшение количества клиентов и рост производственных расходов привели к дальнейшему удорожанию услуг салонов красоты, нотариусов и курсов водителей, а эпидемическая ситуация ускорила рост цен на консультативные медицинские услуги и страхование здоровья. С другой стороны, из-за меньшего спроса и запрета работать в выходные замедлилось подорожание услуг общепита, гостиниц, кинотеатров.

Как сообщалось, по данным Госстата, в ноябре 2020 года потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 3,8% (с 2,6% в октябре). В месячном измерении цены выросли на 1,3%. Фактическая потребительская инфляция превысила траекторию прогноза, опубликованного в инфляционной отчете НБУ за октябрь 2020 года.

инфляция
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 11 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Юрий Саух
Юрий Саух
политолог, кандидат философских наук

Политический «Сталинград» по-криворожски

Поражение в криворожском регионе стало весомым ударом по позициям президента, а также привело к значительным репутационным потерям Рината Ахметова, что в последующем может привести к реконфигурации, по сути, и так неустойчивого союза гаранта Конституции с рядом финансово-промышленных групп страны.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Садись, два! В Кривом Роге проиграли и Зеленский, и Ахметов

Все уже написали, что проигрыш на своей малой родине - это серьезный удар по Владимиру Зеленскому и «слугам народа». Действительно, теперь у критиков президента появился железобетонный повод говорить, что если магия имени Зеленского не работает даже в родном Кривом Роге, то больше не работает и по всей Украине. Но я бы хотел обратить внимание на другой важный момент. Проблемы не столько у Зеленского, сколько у Рината Ахметова.
Виталий Романченко
Виталий Романченко
политический аналитик

Зеленский, рак и щука

Всего один день почитайте украинские новости. И придите к очевидному выводу, что на власть во главе с Зеленским надежды нет. Спасение украинцев - дело рук самих украинцев. И, если поставить перед собой такую задачу, то многое можно сделать.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016