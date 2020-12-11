В Нацбанке объяснили причины ускорения инфляции

Потребительская инфляция в ноябре в годовом измерении ускорилась до 3,8%, что было обусловлено, в частности, ростом цен на энергоносители, худшими показателями урожая отдельных культур и ослаблением гривны в предыдущие месяцы.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
«Ускорение (инфляции — ред.) обусловлено ростом цен на энергоносители, худшими показателями урожая отдельных культур, ослаблением гривни в предыдущие месяцы и ростом производственных расходов. Падение потребительского спроса на отдельные услуги и непродовольственные товары, в частности одежду и обувь, несколько сдерживало инфляционное давление», — считают в Нацбанке.
Отмечается, что рост мировых цен на масличные культуры и более низкий урожай подсолнечника в Украине обусловили подорожание подсолнечного масла. Это также привело к удорожанию продуктов его переработки (майонеза, маргарина, спредов).
Высокие цены на сырье и энергетические ресурсы, а также ослабление гривны ускорили подорожание макаронных и мучных изделий. Высокими темпами дорожали продукты из рыбы, безалкогольные напитки, пряности, также замедлился падение цен на сухофрукты.
Рост производственных расходов сказался на стоимости мясных продуктов, сливочного масла и кисломолочных продуктов. Зато значительное импортное предложение замедлило рост цен на сыры.
Высокими темпами также дорожали непродовольственные товары, в частности, бытовая техника, мебель, фармацевтическая продукция. Кроме того, замедлилось падение цен на электронику.
В тоже время одежда и обувь продолжали дешеветь. В Нацбанке это объяснили изменениями в потребительском поведении домохозяйств: люди получили возможность учиться и работать удаленно.
Рост цен на услуги незначительно ускорился (до 6,5% г/г). При этом введение карантина выходного дня имело на них разнонаправленное влияние. С одной стороны, уменьшение количества клиентов и рост производственных расходов привели к дальнейшему удорожанию услуг салонов красоты, нотариусов и курсов водителей, а эпидемическая ситуация ускорила рост цен на консультативные медицинские услуги и страхование здоровья. С другой стороны, из-за меньшего спроса и запрета работать в выходные замедлилось подорожание услуг общепита, гостиниц, кинотеатров.
Как сообщалось, по данным Госстата, в ноябре 2020 года потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 3,8% (с 2,6% в октябре). В месячном измерении цены выросли на 1,3%. Фактическая потребительская инфляция превысила траекторию прогноза, опубликованного в инфляционной отчете НБУ за октябрь 2020 года.
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