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На выходные снова прогнозируют гололедицу и мокрый снег

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На выходные снова прогнозируют гололедицу и мокрый снег

В Украине в субботу, 12 декабря, ожидается небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах большинства областей гололедица.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«12 декабря облачно. Небольшой мокрый снег и дождь, гололед, ночью в северных областях, днем в Крыму без осадков. На дорогах большинства областей гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с, в южных, восточных и Днепропетровской областях местами порывы 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

Температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°; на Закарпатье и в южной частные ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла. В Киеве и Киевской области ночью без осадков, а завтра днем небольшой мокрый снег и дождь, гололед. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью в столице 4-6° мороза, днем 0-2° мороза; по области ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

В последующие два дня, 13-14 декабря, в Украине сохранится облачная погода. В северных, Винницкой, Черкасской, Одесской областях, 13 декабря и в западных, Николаевской, в большинстве центральных областей, 14 декабря ночью и в юго-западных областях небольшие, местами умеренные дожди с мокрым снегом, местами гололед; на остальной территории без существенных осадков.

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Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла; в южной части ночью 1-6° тепла, днем 3-8° тепла, в Крыму, 13 декабря и на юге Одесской области до 14°. В северных и центральных областях на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, 13 декабря в юго-восточных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

В столичном регионе 13 декабря ночью без существенных осадков, днем дождь с мокрым снегом; 14 декабря ночью умеренный мокрый снег, днем небольшой дождь и мокрый снег; местами гололед. На дорогах местами гололедица. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла.

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Пятница, 11 декабря 2020
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