В Украине за сутки еще 12 811 случаев инфицирования Covid-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 12 811 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших — 13 653 человека, умерли 243 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«12 811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 декабря 2020 года. В частности, заболели 593 ребенка и 572 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 3 001 человек; ️летальных случаев — 243; выздоровело — 13 653 человека», — написал Степанов на своей странице в «Фейсбук» утром в субботу.
Днем ранее, 11 декабря сообщалось о 13 514 новых случав, 10 декабря было зафиксировано 13 371 новых заболевших; 9 декабря в Украине было 12 585 новых случаев инфицирования, 8 декабря было зафиксировано 10 811 новых случаев.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 885 039 человек, 14 998 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 494 001 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1696), Одесской (1357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях.
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