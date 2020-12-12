В Украине на коронавирус будут тестировать всех людей с признаками ОРВИ

Минздрав расширил перечень лиц, которым нужно делать тест на коронавирус. Отныне к таковым относятся также люди, у который признаки острого респираторного заболевания, сообщает глава Минздрава Максим Степанов.
«Теперь будем тестировать людей с любыми признаками респираторного заболевания, независимо от того, соответствует ли симптоматика коронавирусной болезни. Любые респираторные заболевания — будут проводить ПЛТ-тесты, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз COVID-19... Хотим делать не менее 1 миллиона тестов в месяц», — заявил Степанов.
Минист добавил, что тестирование будет бесплатным. При этом речь идет не только о ПЦР-тестах, но и быстрых ИФА-тестах.
Степанов пояснил, что если наличие коронавируса в организме подтвердит быстрый тест, то следующий шаг — тестирование методом ПЦР.
Он также рассказал, что сегодня уже меньше украинцев приходят в лаборатории для проведения тестов, поэтому лабцентры не занятые на 100%.
Несколько дней подряд Министерство здравоохранения Украины рапортует о снижении заболеваемости коронавирусом в стране, связывая это с позитивным действием карантина выходного дня.
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