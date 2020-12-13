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Производитель вакцины назвал вероятный период спада пандемии COVID-19

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Производитель вакцины назвал вероятный период спада пандемии COVID-19

Пандемию коронавирусной инфекции в США при нормальном процессе вакцинации, возможно, удастся взять под контроль к концу лета 2021 года. Об этом в интервью Fox News заявил Угур Шахин, глава немецкой биоинжиниринговой компании BioNTech, которая вместе с американским фармгигантом Pfizer создала вакцину от COVID-19.

По его словам, разница в показателях заболеваемости будет видна, когда будут вакцинированы 30% американцев, что может произойти уже к апрелю. При этом Шахин признал, что у людей есть недоверие к препарату и прививкам, и заверил, что вакцина от Pfizer/BioNTech обладает отличными показателями безопасности.

Шахин отметил, что массовая вакцинация и сотрудничество между странами имеют решающее значение в глобальной борьбе с коронавирусной инфекцией, и призвал всех сосредоточиться на этом в ближайшие девять месяцев.

По его словам, BioNTech представили властям США подробный план общих усилий для остановки распространения заболевания. Он выразил надежду, что разработчики смогут быстро внедрить свой препарат, что значительно снизит количество госпитализаций. Шахин поприветствовал начала вакцинации в Великобритании, назвав ее «постепенным процессом».

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Ранее 12 декабря управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) разрешило применение вакцины Pfizer/BioNTech в стране в чрезвычайных случаях. Она стала первой одобренной вакциной в Америке. Действующий президент страны Дональд Трамп в связи с этим пообещал начать вакцинацию населения в течение 24 часов — поставки препарата в штаты уже начались.

Федеральное правительство заключило с Pfizer контракт стоимостью почти $2 млрд на поставку 100 млн доз вакцины. По итогам последней фазы клинических испытаний препарат показал эффективность в 95%.

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