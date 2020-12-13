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В Германии могут ужесточить карантин

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В Германии могут ужесточить карантин


Власти Германии намерены ужесточить карантинные меры, введенные для сдерживания распространения коронавируса, с 16 декабря, сообщает Reuters со ссылкой на черновик постановления правительства.

В частности, в планах — закрытие большинства магазинов, а также продление запрета на посещение школ до 10 января. Помимо этого, власти намерены обратиться к работодателям с просьбой на этот период организовать удаленную работу своих сотрудников.

О возможности ужесточения ограничений в ФРГ до 10 января ранее сообщал Business Insider. По информации издания, с призывом к ужесточению мер выступила канцлер Ангела Меркель.

Сама канцлер в начале декабря также высказывалась в поддержку усиления мер безопасности. Меркель поясняла, что цель Берлина — снизить число выявляемых случаев заражения ниже отметки в 50 на 100 тыс. населения. При этом она подчеркивала, что до этого «еще далеко».

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер в свою очередь отмечал, что ситуация с распространением вируса в Германии не улучшилась, «а наоборот».

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Карантин действует в Германии с начала ноября. Тогда власти распорядились закрыть для посещения рестораны и кафе, им разрешили работать навынос. Приостановили работу театры и кинотеатры, концертные залы, фитнес-клубы, салоны красоты.

В конце ноября ограничения продлили до 20 декабря. Кроме того, власти ограничили частные встречи пятью людьми из двух семей, а также установили дополнительные ограничения по работе торговых точек.

ФРГ, коронавирус
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