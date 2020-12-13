Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает глав фракций на совещание 14 декабря.

Об этом в Telegram написал народный депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк.

"Завтра на 10:00 глав фракций снова собирает спикер«,- написал Железняк.

По его словам, в повестке дня скорее всего будут: готовность бюджета на 2021 год, порядок рассмотрения закона про спецстатус Донбасса (он проходит, если только голосуют сразу в целом), кадровые назначения и график работы Рады во время январского локдауна.

Напоним, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент может начать рассмотрение во втором чтении проекта государственного бюджета на 2021-й год во вторник, 15 декабря. Спикер заверил, что не будет «новогодних бюджетных ночей».