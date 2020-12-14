В Украине за сутки всего 6 451 случаев инфицирования COVID-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 6 451 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших — 5 154 человека, умерли 93 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«6451 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 14 декабря 2020 года. В частности, заболели 355 детей и 215 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 1895 человек, летальных случаев — 93, выздоровели — 5154 человека», — написал Степанов на своей странице в «Фейсбук» утром в понедельник.
Днем ранее, 13 декабря сообщалось о 9 176 новых случаях, 12 декабря было зафиксировано 12 811 новых заболевших; 11 декабря в Украине было 13 514 новых случаев инфицирования, 10 декабря было зафиксировано 13 371 новых случаев.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 900 666 человек, 15 247 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 506 718 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (605), Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях.
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