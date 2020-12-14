Витренко могут назначить первым вице-премьером

Бывший исполнительный директор группы НАК «Нефтегаз Украины» Юрий Витренко рассматривается как кандидат на пост первого вице-премьер-министра Украины.

Эту информацию Українським Новинам подтвердили несколько народных депутатов и источников на рынке.

«Юрий Витренко рассматривается как кандидат на пост первого вице-премьера», — сказал один из собеседников агентства.

При этом он не смог уточнить, какой именно блок вопросов может быть передан в сферу ответственности Витренко — лишь энергетика или более широкий круг вопросов экономического направления.