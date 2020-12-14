Лазарев: Когда Медведчук возобновил рынок сбыта для трех предприятий, власть должна была развить переговорный процесс с РФ

Еще до начала пандемии коронавируса, которая ударила по рынкам сбыта в мировом масштабе, в Украине было зафиксировано падение промышленного производства на 16%. Об этом в эфире ZIK напомнил политолог Александр Лазарев.

«Это уже при новой власти. Поэтому, когда Медведчук (председатель Политсовета партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“ Виктор Медведчук. — Ред.) возобновил рынок сбыта для трех наших предприятий, сохранив 150 тысяч рабочих мест, наша власть должна была воспользоваться данной возможностью и развить переговорный процесс (с Российской Федерацией. — Ред.). Но этого не было сделано и это говорит лишь об одном: они (действующая власть. — Ред.) не заинтересованы в развитии рынков сбыта, развитии нашей экономики», — считает эксперт.

Политолог указал на то, что было бы логично при потере рынка сбыта в Российской Федерации предоставление Украине такого же рынка сбыта в Евросоюзе.

«Тогда бы вопрос не стоял, с кем нам торговать, мы бы не несли экономический ущерб. Но этого не было сделано. У нас есть квоты (на поставку продукции в ЕС. — Ред.), которые мы выбираем за полтора — два месяца. Много продукции — высокоиндустриальной и наукоемкой — мы в ЕС поставлять не можем из-за конкуренции и стандартизации, она там просто не подходит. Поэтому ориентир на постсоветское пространство остался в той части экономики, которая производит продукт с повышенной добавочной стоимостью», — резюмировал Александр Лазарев.

Ранее политолог высказал мнение, что зависимость украинской власти от внешнего управления привела к тому, что стране нанесены непоправимый экономический ущерб и вызваны значительные политические проблемы.

«Виктор Медведчук правильно подметил проблематику Украины. Во главе всех проблем, которые испытывает сейчас наша страна, стоит несистемность и неспособность власти управлять государством. Соответственно, когда власть не может управлять страной, то отдает это управление на аутсорсинг другим странам, организациям, международным финансовым кланам, которые управляют Украиной так, как это выгодно им», — высказал свое мнение Лазарев.

В свою очередь, Виктор Медведчук неоднократно акцентировал внимание на том, что рецепт спасения экономики Украины от краха заключается в восстановлении торгово-экономических связей с Российской Федерацией и постепенном возврате на рынки стран СНГ.

«Любые вещи, которые идут на дезинтеграцию со странами СНГ, наносят прямой ущерб национальной экономике. Минус $20 млрд у нас в 2019 году в экспорте на рынке СНГ. Мы $20 млрд теряем ежегодно в сравнении с докризисным 2013 годом. Это приводит к колоссальным потерям промышленного производства, к потерям в заработной плате, потерям рабочих мест и многих других вещей. 12 млн трудовых мигрантов у нас в стране из-за того, что люди не имеют работы, не имеют мест сбыта продукции и прочего», — сообщил народный депутат Украины Виктор Медведчук.