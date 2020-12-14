Войти
Портал «Дия» начал принимать заявки ФЛП на получение 8 тысяч гривен
официально
Портал «Дия» начал принимать заявки ФЛП на получение 8 тысяч гривен
Трамп пока не планирует вакцинироваться против COVID-19
позиция
Трамп пока не планирует вакцинироваться против COVID-19

Читай
бесплатно!
Разделы

Пресс-релизы компаний

RSS

Ирину Войнарску наградили в номинации «Лучший юридический кейс» в сфере GR и лоббизма

291

Несмотря на то, что в последнее время в разы уменьшилось количество оффлайн мероприятий в связи с пандемии коронавируса Екатерине Одарченко, председателю ассоциации профессионалов в сфере GR и лоббизма удалось таки собрать когорту единомышленников и провести торжественное награждение, тех кто действительно развивает совсем не простую тему, а именно направление лоббизма и GR в Украине. Это уже третье подобное мероприятие, последнее состоялось в феврале 2019 года. Награждение проходило в уютном киевском ресторанчике под названием Угли. К слову упомянуть, что мероприятие прошло с соблюдением всех норм социальной дистанции. На торжественное награждение пришли лидеры общественного мнения, бизнесмены, депутаты. Важно отметить, что Екатерине Одарченко удалось объединить представителей разных политических лагерей,это показывает уровень ответственности за будущее страны.

Например, в номинации «Лучший юридический кейс» была награждена Ирина Войнарска президент Всеукраинской общественной организации «Правозащитная лига». В результате многолетней деятельности организации, а также серии специальных исследований был разработан специальный школьный курс для развития правового обучения школьников. Также была внедрены серия тренингов в начальных школах под руководством ведущих юристов Украины в формате игры, с целью лучшего восприятия и запоминания новой информации детьми.

Для организации такой деятельности в школе, была создана отдельная программа, которая согласовывается с Министерством образования Украины и Международными фондами. Путем лоббирования через Комитет по вопросам правовой политики эта программа готовится к законодательной имплементации. Ирина Войнарска работает частным нотариусом Киевского городского нотариального округа.

Важно отметить, что понятие лоббизма и коррупции это совершенно разные понятия, где лоббизм в отличие от коррупции не предусматривает подкуп чиновников. В развитых странах деятельность лоббистов регламентирована законом. В Украине легализовать лоббизм пока не удалось, поэтому подобное мероприятие очень важно с точки зрения популяризации основных тезисов общей концепции лоббизма. Фактически лоббизм - это практика продвижения интересов направленных на защиту от государственных интересов, по примеру развитых демократических стран.

 Задача лоббистов заключается в работе с государственными органами, группами влияния, политиками и СМИ. Результат этой работы - достижение поставленной цели, принятие необходимых решений. В той или иной форме лоббизм существует во всех странах мира. В США закон о лоббировании был принят еще в 1946 году. Он регулирует процессы, связанные с деятельностью лоббистов, фиксирует их вознаграждение.

Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 14 декабря 2020
Воскресенье, 13 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Джордж Сорос
Джордж Сорос
финансист, создатель фонда «Открытое общество»

Цена капитуляции Меркель перед венгерско-польскими вымогателями

Клептократический режим премьер-министра Виктора Орбана в Венгрии и - в меньшей степени - антилиберальное правительство партии «Право и справедливость» в Польше наглым образом бросают вызов принципам, на которых построен Евросоюз. Если счесть этот вызов легитимной политической позицией, которая заслуживает признания и компромиссного решения, риски, с которыми сталкивается сейчас ЕС, лишь усугубятся, причём очень серьёзно.
Юрий Саух
Юрий Саух
политолог, кандидат философских наук

Политический «Сталинград» по-криворожски

Поражение в криворожском регионе стало весомым ударом по позициям президента, а также привело к значительным репутационным потерям Рината Ахметова, что в последующем может привести к реконфигурации, по сути, и так неустойчивого союза гаранта Конституции с рядом финансово-промышленных групп страны.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Садись, два! В Кривом Роге проиграли и Зеленский, и Ахметов

Все уже написали, что проигрыш на своей малой родине - это серьезный удар по Владимиру Зеленскому и «слугам народа». Действительно, теперь у критиков президента появился железобетонный повод говорить, что если магия имени Зеленского не работает даже в родном Кривом Роге, то больше не работает и по всей Украине. Но я бы хотел обратить внимание на другой важный момент. Проблемы не столько у Зеленского, сколько у Рината Ахметова.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016