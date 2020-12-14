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В.и.о. управляющего IBOX Bank Заряна Кивак победила в номинации «Лучший международный кейс»

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3 декабря в Киевском ресторане «Угли» состоялось торжественное мероприятие по случаю награждения номинантов в сфере GR и лоббизма.

Одной из двенадцати номинантов стала в.и.о. управляющего IBOX Bank Заряна Кивак, которая победила в номинации «Лучший международный кейс».

Опытный финансист Заряна Кивак, недавно стала временно исполняющей обязанности председателя правления IBOX Bank, которая эффективно внедряет диджитал-трансформацию во все подразделения IBOX Bank, как транзакционное финансовое учреждение. Финансовая структура под руководством Заряны внедряет новые направления, которые в условиях коронавируса, очень нужны потребителям финансовых услуг. Например, открытие счетов, получение и регистрация электронных карт, сейчас переходит в онлайн режим, запускается мобильный банкинг и т.д. В условиях большой конкуренции – это большой плюс который позволит обеспечивать широкое присутствие на рынке банковских услуг.

Подобные первоочередные шаги позволят нарастить также и депозитный портфель, что, в свою очередь, даст новые возможности для обслуживания физических и юридических лиц, тем самым увеличивая основные финансовые показатели. Важно отметить, что с января 2020 IBOX Ваnk, при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины, стал первым украинским банком открывший счета для международной криптовалютной биржи «Binance».

Это был первый подобный кейс относительно лоббирования сферы криптовалюты среди украинских банков. Общество с ограниченной ответственностью IBOX Ваnk в настоящее время продолжает работать в этом направлении для расширения возможностей для представителей этой сферы. Кроме того, Ассоциация украинских банков (АУБ) и банки в целом, сейчас активно рассматривают и внедряют проект Paperless 2.0, который касается упрощения порядка осуществления и перевода в электронный формат значительной части банковских операций, сокращение бумажного документооборота и улучшения операционной эффективности банков, в частности разрабатывается порядок использования электронных подписей в банковской системе. Также прорабатываются процессы идентификации и верификации клиентов, кассовых операций. По сути, данные шаги упрощают бумажную процедуру и освобождают основную массу клиентов от неэффективного заполнения бумажных форм. Банк выходит на новый уровень в обслуживании внешнеэкономической деятельности, документарных операций, формирования кредитного направлении.

Данная деятельность неразрывно связана со сферой GR и лоббизма, где продвижение бизнес-интересов связано с законодательными инициативами.

В данном аспекте Заряна Кивак на отлично решает ключевые задачи GR сферы - предусмотреть возможные проблемы и потенциальные возможности со стороны органов государственной власти и своевременно реагировать на любые изменения. Мастерство GR-специалиста заключается также в возможности донести позицию компании в чиновников и центры принятия решений, аргументировано доказать свою точку зрения и т. д. В профессиональной GR-среде бытует мнение, что безупречно подготовленная позиция сильнее коррупции и деятельность Зоряны Кивак лучшее тому подтверждение. Награждая Заряну, народный депутат Мария Мезенцева отметила, что цифровизация шагает по Украине, Евроинтеграция тоже. Наши Европейские партнёры недавно озвучили, что выделят 20 000 000 долларов именно на цифровизацию. Мы видим динамичное развитие банковских услуг. Ковид, в некоторой степени этому помогает, то есть цифровая экономика является приоритетом для нашего государства. Спасибо за ваши достижения, за ваши тренды которые идут в ногу не только на субконтиненте Европы, но и вообще в мире.

Тимур Чмерук, предприниматель, партнёр международной инвестиционной компании «Base capital managment», который также присутствовал на награждении, отметил важность становления лоббизма, как общественно-политического института в Украине. «Введение законодательного регулирования в области GR, позволит наладить цивилизованную коммуникацию и взаимодействие между органами власти, частным сектором, общественными организациями и группами влияния. Что позволит значительно снизить уровень коррупции в нашей стране, а также вывести взаимоотношения с властью на европейский уровень» – сказал Тимур Чмерук.

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