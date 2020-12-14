РФ дала понять, что для них Зеленский и «слуги» - такие же как Порошенко, - Чаплыга

Решение властей Российской Федерации включить большинство депутатов от «Слуги народа» в санкционный список — это сигнал, что в России относятся к Зеленскому и «слугам» точно так же как к Петру Порошенко и его сторонникам. Об этом написал в Facebook политический активист и блогер Михаил Чаплыга.

«РФ играет в макроигру. И уже раз это показала, когда был ОппоБлок и ОПЗЖ. РФ не играет в суб-течения. Хочешь быть в пророссийском векторе — иди в партию Медведчука (ОПЗЖ)... остальных под санкции, чтоб не петляли и нашим и вашим. Результат известен», — напомнил он.

По словам Чаплыги, санкции РФ поставили Зеленского и «слуг народа» перед дилеммой — либо они обслуживают интересы Запада и Джорджа Сороса, либо выполняют обещания, взятые на себя во время встречи в «нормандском формате» в Париже в декабре 2019 года.

«Также получилось и сейчас. Либо фракция Слуг служит Транснационалам и Соросятам... либо исполняет обещания и ищет нормализацию с РФ. Суб-фракции не интересны», — резюмировал блогер.

По сути, сделал вывод Чаплыга, власти Российской Федерации просто дали понять, что воспринимают партию «Слуга народа» в качестве подвида проекта Порошенко — т. е. исполнителей воли транснационалов и Запада.

«Значит, теперь будет стратегия „выдавливания“. Порошенко играет на западную Украину, подминая под себя весь „ура-патриотичный“ электорат... И ему в этом всячески будут помогать, а партия Медведчука (ОПЗЖ) становится оплотом противостояния внешнему управлению и выступает за нормализацию с РФ», — объяснил автор.

Как отметил Чаплыга, Зеленский и «слуги народа» превращаются в «компрадоров», которые одинаково чужие и для избирателей «Европейской солидарности» Порошенко, и для сторонников «Оппозиционной платформы — За жизнь» Медведчука.

«При этом Слуги оформляются в нише „продажных компрадоров“ транснационалов... одинаково противных и Петру (ЕС), и Медведчуку (ОПЗЖ) и народу Украины», — пояснил блогер.

«Это значит, что на фоне центробежных процессов в феодах, по-сути оформляется раздел Украины, где Петра (ЕС) коронуют на Западную, а Медведчук (ОПЗЖ) забирает центр и юго-восток. При этом Медведчук будет представлен электорально и на западной Украине, а Петро будет электорально представлен и на юго-востоке», — добавил он.

Чаплыга констатировал, что Зеленского и партию «Слуга народа» загнали в электоральную нишу размером в 10%, где они будут конкурировать с «соросятами».

«Слугам остается ниша в 10%, на которой они будут жестоко бороться за жизнь с „Голосом“ Фиалы и другими „ударами“. Теперь ВСЕ Слуги... и бывшие и настоящие на макроуровне загоняются в нишу „соросятни“... вместе с Зеленским... Но прикол в том, что именно старая „соросятня“ в той нише Зеленского и его Слуг и дожует! На радость всем. И все им в этом помогут», — спрогнозировал политический активист.

«Зеленский вместе со своими Служками предал Народ, который его избрал... продал страну транснационалам и лег под бритов. Ну... меч истории неумолим. Гильотина пожирает своих создателей», — заключил политический активист и блогер Михаил Чаплыга.