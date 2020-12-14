Войти
Портал «Дия» начал принимать заявки ФЛП на получение 8 тысяч гривен
официально
Портал «Дия» начал принимать заявки ФЛП на получение 8 тысяч гривен
Трамп пока не планирует вакцинироваться против COVID-19
позиция
Трамп пока не планирует вакцинироваться против COVID-19

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

РФ дала понять, что для них Зеленский и «слуги» - такие же как Порошенко, - Чаплыга

278
РФ дала понять, что для них Зеленский и «слуги» - такие же как Порошенко, - Чаплыга

Решение властей Российской Федерации включить большинство депутатов от «Слуги народа» в санкционный список — это сигнал, что в России относятся к Зеленскому и «слугам» точно так же как к Петру Порошенко и его сторонникам. Об этом написал в Facebook политический активист и блогер Михаил Чаплыга.

«РФ играет в макроигру. И уже раз это показала, когда был ОппоБлок и ОПЗЖ. РФ не играет в суб-течения. Хочешь быть в пророссийском векторе — иди в партию Медведчука (ОПЗЖ)... остальных под санкции, чтоб не петляли и нашим и вашим. Результат известен», — напомнил он.

По словам Чаплыги, санкции РФ поставили Зеленского и «слуг народа» перед дилеммой — либо они обслуживают интересы Запада и Джорджа Сороса, либо выполняют обещания, взятые на себя во время встречи в «нормандском формате» в Париже в декабре 2019 года.

«Также получилось и сейчас. Либо фракция Слуг служит Транснационалам и Соросятам... либо исполняет обещания и ищет нормализацию с РФ. Суб-фракции не интересны», — резюмировал блогер.

По сути, сделал вывод Чаплыга, власти Российской Федерации просто дали понять, что воспринимают партию «Слуга народа» в качестве подвида проекта Порошенко — т. е. исполнителей воли транснационалов и Запада.

«Значит, теперь будет стратегия „выдавливания“. Порошенко играет на западную Украину, подминая под себя весь „ура-патриотичный“ электорат... И ему в этом всячески будут помогать, а партия Медведчука (ОПЗЖ) становится оплотом противостояния внешнему управлению и выступает за нормализацию с РФ», — объяснил автор.

Как отметил Чаплыга, Зеленский и «слуги народа» превращаются в «компрадоров», которые одинаково чужие и для избирателей «Европейской солидарности» Порошенко, и для сторонников «Оппозиционной платформы — За жизнь» Медведчука.

«При этом Слуги оформляются в нише „продажных компрадоров“ транснационалов... одинаково противных и Петру (ЕС), и Медведчуку (ОПЗЖ) и народу Украины», — пояснил блогер.

«Это значит, что на фоне центробежных процессов в феодах, по-сути оформляется раздел Украины, где Петра (ЕС) коронуют на Западную, а Медведчук (ОПЗЖ) забирает центр и юго-восток. При этом Медведчук будет представлен электорально и на западной Украине, а Петро будет электорально представлен и на юго-востоке», — добавил он.

Читайте также: Представительство ЕС требует как можно быстрее отменить мораторий на экспорт леса

Чаплыга констатировал, что Зеленского и партию «Слуга народа» загнали в электоральную нишу размером в 10%, где они будут конкурировать с «соросятами».

«Слугам остается ниша в 10%, на которой они будут жестоко бороться за жизнь с „Голосом“ Фиалы и другими „ударами“. Теперь ВСЕ Слуги... и бывшие и настоящие на макроуровне загоняются в нишу „соросятни“... вместе с Зеленским... Но прикол в том, что именно старая „соросятня“ в той нише Зеленского и его Слуг и дожует! На радость всем. И все им в этом помогут», — спрогнозировал политический активист.

«Зеленский вместе со своими Служками предал Народ, который его избрал... продал страну транснационалам и лег под бритов. Ну... меч истории неумолим. Гильотина пожирает своих создателей», — заключил политический активист и блогер Михаил Чаплыга.

Петр Порошенко, Слуга народа, отношения с Россией
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 14 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Джордж Сорос
Джордж Сорос
финансист, создатель фонда «Открытое общество»

Цена капитуляции Меркель перед венгерско-польскими вымогателями

Клептократический режим премьер-министра Виктора Орбана в Венгрии и - в меньшей степени - антилиберальное правительство партии «Право и справедливость» в Польше наглым образом бросают вызов принципам, на которых построен Евросоюз. Если счесть этот вызов легитимной политической позицией, которая заслуживает признания и компромиссного решения, риски, с которыми сталкивается сейчас ЕС, лишь усугубятся, причём очень серьёзно.
Юрий Саух
Юрий Саух
политолог, кандидат философских наук

Политический «Сталинград» по-криворожски

Поражение в криворожском регионе стало весомым ударом по позициям президента, а также привело к значительным репутационным потерям Рината Ахметова, что в последующем может привести к реконфигурации, по сути, и так неустойчивого союза гаранта Конституции с рядом финансово-промышленных групп страны.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Садись, два! В Кривом Роге проиграли и Зеленский, и Ахметов

Все уже написали, что проигрыш на своей малой родине - это серьезный удар по Владимиру Зеленскому и «слугам народа». Действительно, теперь у критиков президента появился железобетонный повод говорить, что если магия имени Зеленского не работает даже в родном Кривом Роге, то больше не работает и по всей Украине. Но я бы хотел обратить внимание на другой важный момент. Проблемы не столько у Зеленского, сколько у Рината Ахметова.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016