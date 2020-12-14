В США начали голосовать члены коллегии выборщиков

В США выборщики приступили к работе в ряде штатов восточного побережья.

Так, первыми проголосовавшими стала коллегия в Вермонте, все трое ее членов отдали голоса кандидату от Демократической партии Джо Байдену, указано на сайте Washington Post.

—Теннесси (11 выборщиков) — Трамп

—Индиана (11 выборщиков) — Трамп

—Нью-Гемпшир (4 выборщика) — Байден

—Миссисипи (6 выборщиков) — Трамп

Голосование выборщиков делает результаты выборов официальными, но окончательными они станут 6 января, когда совместная сессия конгресса должна утвердить итоги.

По предварительным данным СМИ, Байден набирает 306 выборщиков против 232 у действующего президента Дональда Трампа. Для победы нужны 270 членов коллегии.

Позже всего заседание выборщиков начнется на Гавайях — в 19:00 по Вашингтону (2:00 по Киеву).

Выборщики составят по два специальных документа-сертификата в шести копиях от каждого штата. Сертификаты подписывают, запечатывают и рассылают президенту сената CША, им является вице-президент Майк Пенс, госсекретарю своего штата и в Национальный архив и старшему судье округа, где собирались выборщики.

Национальный архив США, получив свою копию, по возможности оперативно публикует на сайте официальный результат голосования. Однако на практике быстрее эти данные получают на местах федеральные СМИ, которые сами суммируют результаты и дают прогноз.