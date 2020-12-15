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В Украине за сутки 8 416 случаев Covid-19

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В Украине за сутки 8 416 случаев Covid-19

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 8 416 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших — 16 150 человек, умерли 233 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«8 416 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 декабря 2020 года. В частности, заболели 412 детей и 447 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 1 479 человек; летальных случаев — 233; выздоровело — 16 150 человек», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Днем ранее, 14 декабря сообщалось о 6 451 новом случае инфицирования, 13 декабря было зафиксировано 9 176 новых заболевших; 12 декабря в Украине было 12 811 новых случаев инфицирования, 11 декабря было зафиксировано 13 514 новых случаев.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 909 802 человека, 15 480 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 522 868 человек.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.

коронавирус
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Комментарии (1)
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 21 минута назад

UA . БОГ ЦЕ НЕ КАТ ЛЮЦИФЕР ПУТІН ТРАМП ЗЕЛЕНСЬКИЙ І НЕ ЇХ ЖЕРТВА БАГАТОСТРАЖДАЛЬНИЙ НАРОД КИЇВСЬКОЇ РУСІ БОГА НЕ ЗДУРИШ ВІН СВОЄ ДАСТЬ НЕВІДВОРОТНО НАДІЇ НА ІНШЕ В ПРИРОДІ НЕ ІСНУЄ.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........

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