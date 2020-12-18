«Укрзализныця» тестирует доступ к Sweet.TV в скоростных поездах

«Укрзализныця» в пятницу в тестовом режиме запустила доступ к онлайн-кинотеатру украинской ОТТ-платформы Sweet.TV в поездах категории «Интерсити» по маршруту «Киев-Пассажирский — Славское», сообщил агентству «Интерфакс-Украина» руководитель по коммуникациям и клиентскому маркетингу пассажирского направления АО «Укрзализныця» (УЗ) Александр Шевченко.

По его словам, услуга пока доступна по маршруту «Киев-Пассажирский — Славское», со следующей недели планируется запуск во всех поездах категории «Интерсити».

До нового года услуга будет бесплатной, в дальнейшем за нее может взиматься плата, размер которой на данный момент еще обсуждается.

Сейчас к просмотру доступны 240 фильмов на украинском языке — их количество планируется расширить, в том числе за счет добавления фильмов на языке оригинала.

Sweet.TV украинский онлайн-кинотеатр, ОТТ-платформа с доступом к украинскому национальному и премиальному HD-телевидению, а также рейтинговым мировым кинолентам. На платформе доступны 227 телеканалов, а также контент в 4К.