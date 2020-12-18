Число случаев коронавируса в мире превысило 75 миллионов

Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 75 миллионов, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его данным, по состоянию на 18 декабря коронавирусной инфекцией в мире заразились 75 019 857 человек. Более 1,6 миллиона скончались. Выздоровели более 42 миллионов.