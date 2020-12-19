В Украине за сутки 11 742 случая Covid-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 11 742 новых случая заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших — 13 314 человек, умерли 213 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«11 742 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 19 декабря 2020 года. В частности, заболели 547 детей и 481 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 2 865 человек; летальных случаев — 213; выздоровело — 13 314 человек», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу утром.
Днем ранее, 18 декабря сообщалось о 12 630 новых случаях инфицирования, 17 декабря было зафиксировано 12 047 новых заболевших; 16 декабря в Украине было 10 622 новых случая инфицирования, 15 декабря было зафиксировано 8 416 новых случаев.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 956 123 человека, 16 469 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 574 536 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1364), Одесской (1161), Запорожской (829), Киевской (827) и Днепропетровской (667) областях.
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