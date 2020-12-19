Войти
Трамп вновь заявил, что Байден проиграл президентские выборы
резонанс
Трамп вновь заявил, что Байден проиграл президентские выборы
Шмыгаль похвастался количеством одолженных денег
позиция
Шмыгаль похвастался количеством одолженных денег

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

крипта
RSS

Миллиардер Марк Кьюбан назвал биткоин религией

839
Миллиардер Марк Кьюбан назвал биткоин религией

Американский предприниматель, инвестор Shark Tank, миллиардер Марк Кьюбан по-прежнему осторожно относится к криптовалюте. Несмотря на то, что недавно стоимость биткоина обновила исторический максимум, а 17 декабря он достигал пика в $23,8 тыс., предприниматель считает, что биткоин не заменит поддерживаемые государством валюты и не станет «защитой от сценариев судного дня».

«Биткоин ― это больше религия, чем решение какой-либо проблемы», ― цитирует Кьюбана CNBC. Предприниматель уверен, что биткоин или любая другая криптовалюта не заменит собой валюту, стоимость которой обеспечивается государством, которое её выпускает.

«Фанаты биткоинов считают, что это защита от сценариев судного дня, но это не так. Страны предпримут различные шаги для защиты своих валют и своей способности облагать налогами, поэтому чем больше людей верят, что это нечто большее, чем средство сбережения, тем с большим риском государственного вмешательства они сталкиваются», ― говорит он.

Как отмечает издание, нередко биткоин сравнивают с золотом ― сторонники распространения криптовалюты считают его защитой от инфляции, а также уверены, что он переживёт любой экономический коллапс.

Кьюбан согласен, что в чём-то биткоин можно сравнить с золотом ― по словам предпринимателя, он действительно является средством сбережения. Тем не менее, из-за того, что его предложение ограничено, а спрос на него колеблется, цена на него будет нестабильной.

«Пока люди воспринимают биткоин как цифровую версию золота, в это можно инвестировать», ― говорит он. Кьюбан и сам ранее инвестировал в бизнес на криптовалюте. Вместе с тем предприниматель нередко называл биткоин «авантюрой» и предупреждал, что «когда дело доходит до азартных игр, нужно быть готовым потерять вложенные деньги».

В интервью Wired он даже отмечал, что «предпочел бы биткоину бананы, потому что они, по крайней мере, имеют пищевую ценность». Как отмечает CNBC, заставить инвестора изменить мнение о биткоине сможет только тот факт, если криптовалюта станет простой и понятной абсолютно для всех.

«Прежде всего биткоин должно стать беспроблемным и понятным для всех средством, настолько простым, что этим может пользоваться бабушка», ― сказал он в подкасте «The Pomp Podcast».

Читайте также: В ПЦУ хотят, но не решаются праздновать Рождество 25 декабря

17 декабря 2020 года стоимость биткоина впервые в истории достигла отметки в $23,8 тыс. Предыдущий рекорд биткоин установил три года назад. Однако уже 18 декабря цена начала снижаться: к вечеру пятницы биткоин стоил уже на тысячу долларов меньше.

Ранее Goldman Sachs отказался признать биткоин угрозой золоту ― он может снизить спрос на золото, но не угрожает ему как средству защиты от инфляции, уверены аналитики.

биткоин
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 19 декабря 2020
Пятница, 18 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Коронавирус, «стая иностранных товарищей» и оппозиционер

Доборолись до самого края. Явление года - коронавирус. А самые влиятельные люди - послы западной «Большой семерки». Что нам расскажет сенсационный рейтинг-2020 «100 людей и явлений» от газеты «Вести».
Энн-Лаура Ле Канф
Энн-Лаура Ле Канф
основательница Ness Labs

Антибиблиотека: чем полезны непрочитанные книги

Цундоку» - красивое японское слово, описывающее привычку покупать книги, накапливать их, но не читать. Раньше я чувствовала себя виноватой из-за этой тенденции и старалась покупать новые книги только после того, как прочту те, что у меня уже есть. Однако концепция антибиблиотеки полностью изменила мое отношение к непрочитанным книгам. Непрочитанные книги могут быть так же полезны, как и прочитанные, если посмотреть на них в правильном свете.
Джордж Сорос
Джордж Сорос
финансист, создатель фонда «Открытое общество»

Цена капитуляции Меркель перед венгерско-польскими вымогателями

Клептократический режим премьер-министра Виктора Орбана в Венгрии и - в меньшей степени - антилиберальное правительство партии «Право и справедливость» в Польше наглым образом бросают вызов принципам, на которых построен Евросоюз. Если счесть этот вызов легитимной политической позицией, которая заслуживает признания и компромиссного решения, риски, с которыми сталкивается сейчас ЕС, лишь усугубятся, причём очень серьёзно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016