Миллиардер Марк Кьюбан назвал биткоин религией

Американский предприниматель, инвестор Shark Tank, миллиардер Марк Кьюбан по-прежнему осторожно относится к криптовалюте. Несмотря на то, что недавно стоимость биткоина обновила исторический максимум, а 17 декабря он достигал пика в $23,8 тыс., предприниматель считает, что биткоин не заменит поддерживаемые государством валюты и не станет «защитой от сценариев судного дня».

«Биткоин ― это больше религия, чем решение какой-либо проблемы», ― цитирует Кьюбана CNBC. Предприниматель уверен, что биткоин или любая другая криптовалюта не заменит собой валюту, стоимость которой обеспечивается государством, которое её выпускает.

«Фанаты биткоинов считают, что это защита от сценариев судного дня, но это не так. Страны предпримут различные шаги для защиты своих валют и своей способности облагать налогами, поэтому чем больше людей верят, что это нечто большее, чем средство сбережения, тем с большим риском государственного вмешательства они сталкиваются», ― говорит он.

Как отмечает издание, нередко биткоин сравнивают с золотом ― сторонники распространения криптовалюты считают его защитой от инфляции, а также уверены, что он переживёт любой экономический коллапс.

Кьюбан согласен, что в чём-то биткоин можно сравнить с золотом ― по словам предпринимателя, он действительно является средством сбережения. Тем не менее, из-за того, что его предложение ограничено, а спрос на него колеблется, цена на него будет нестабильной.

«Пока люди воспринимают биткоин как цифровую версию золота, в это можно инвестировать», ― говорит он. Кьюбан и сам ранее инвестировал в бизнес на криптовалюте. Вместе с тем предприниматель нередко называл биткоин «авантюрой» и предупреждал, что «когда дело доходит до азартных игр, нужно быть готовым потерять вложенные деньги».

В интервью Wired он даже отмечал, что «предпочел бы биткоину бананы, потому что они, по крайней мере, имеют пищевую ценность». Как отмечает CNBC, заставить инвестора изменить мнение о биткоине сможет только тот факт, если криптовалюта станет простой и понятной абсолютно для всех.

«Прежде всего биткоин должно стать беспроблемным и понятным для всех средством, настолько простым, что этим может пользоваться бабушка», ― сказал он в подкасте «The Pomp Podcast».

17 декабря 2020 года стоимость биткоина впервые в истории достигла отметки в $23,8 тыс. Предыдущий рекорд биткоин установил три года назад. Однако уже 18 декабря цена начала снижаться: к вечеру пятницы биткоин стоил уже на тысячу долларов меньше.

Ранее Goldman Sachs отказался признать биткоин угрозой золоту ― он может снизить спрос на золото, но не угрожает ему как средству защиты от инфляции, уверены аналитики.