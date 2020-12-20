В США из-за новой системы учета обнаружили 400 тысяч зараженных COVID-19 за сутки

За последние сутки в США зафиксировали более 400 тыс. случаев заражения COVID-19 за сутки, следует из данных Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Ранее рекордный прирост заражений за сутки в стране был зафиксирован 11 декабря, когда, по данным CDC, коронавирус подтвердили у 244 тыс. человек. Днем ранее сообщалось о 230 тыс. случаях заражения.

Резкое повышение показателя объясняется тем, что центр начал учитывать новые сведения, поступающие из штата Техас. Как пояснили в центре, Техас начал предоставлять информацию о возможных случаях заражения, в результате чего в статистику включили 171 тыс. возможных заражений. Как отмечается на сайте центра, без новых данных из Техаса общий показатель увеличился бы на 231 тыс. за последние сутки.

Всего в США коронавирусом заразились 17,39 млн человек. Из них умерли свыше 312 тыс. человек. Страна занимает первое в мире место по числу подтвержденных случаев коронавируса, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Всего в мире инфекцией заразились более 75,7 млн человек, 1,67 млн скончались.

На этой неделе в США началась массовая вакцинация от COVID-19. Сейчас в стране разрешены к использованию две вакцины — Pfizer и BioNTech, а также Moderna. По данным The New York Times, по состоянию на 18 декабря в США было вакцинировано более 128 тыс. человек.