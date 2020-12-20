В Израиле началась вакцинация от коронавируса

Национальная кампания по вакцинации от нового коронавируса началась в воскресенье утром в Израиле, на первом этапе будут привиты медицинские работники, 20 декабря прививку получат также президент еврейского государства Реувен Ривлин и начальник Генерального штаба израильской армии Авив Кохави. Об этом сообщила газета The Times of Israel.
По ее данным, одними из первых в воскресенье уже были вакцинированы препаратом американской компании Pfizer министр финансов Израиля Исраэль Кац и бывший консультант кабмина по борьбе с коронавирусом Рони Гамзу, который после завершения работы в правительственной комиссии летом вернулся на руководящую должность в госпиталь «Ихилов». Пресс-служба Минздрава еврейского государства сообщила ранее, что «20 декабря начнется первый этап вакцинации» в стране, в ходе которого «вакцины будут доставлены в 10 больниц и медицинских центров для вакцинации медицинского персонала». На первом этапе в Израиле используется вакцина Pfizer, отмечает The Times of Israel.
С 21 декабря в рамках первого этапа начнется вакцинация людей старше 60 лет и входящих в группы риска в соответствии с записью, которая была объявлена 18 декабря, указывает газета. На втором этапе прививки получат учителя, социальные работники, а также те, чья работа связана с повышенным риском заражения коронавирусом, на третьем — оставшееся население Израиля, сообщает издание.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху первым в стране был вакцинирован в субботу вечером от нового коронавируса препаратом Pfizer в медицинском центре госпиталя «Тель ха-Шомер» в городе Рамат-Ган близ Тель-Авива. Вторым после премьера вакцинировался министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.
За последние 24 часа врачи выявили в Израиле 1 866 заразившихся новым коронавирусом, число инфицированных в стране достигло, таким образом, 373 368.
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