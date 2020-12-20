В Украине объявили штормовое предупреждение из-за тумана

В Украине объявили штормовое предупреждение 20 декабря, почти по всей территории страны ожидается туман, сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, по прогнозам синоптиков, ночью и утром воскресенья на Правобережье, в Черниговской и Сумской областях ожидается туман. Видимость при нем составит от 200 до 500 метров.
В связи с этим синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.
Кроме того, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в связи с понижением температуры воздуха с 20 по 23 декабря на Днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища) ожидается усиление ледовых явлений.
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