В Украине объявили штормовое предупреждение из-за тумана

В Украине объявили штормовое предупреждение 20 декабря, почти по всей территории страны ожидается туман, сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, ночью и утром воскресенья на Правобережье, в Черниговской и Сумской областях ожидается туман. Видимость при нем составит от 200 до 500 метров.

В связи с этим синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.

Кроме того, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в связи с понижением температуры воздуха с 20 по 23 декабря на Днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища) ожидается усиление ледовых явлений.