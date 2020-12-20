В Кабуле на людной площади взорвались сразу три автомобиля

На площади Спин Калай в афганской столице Кабуле взорвались три автомобиля, один из которых принадлежит члену парламента Хаджи Хану Мохаммаду Вардаку. Он остался жив. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал TOLO News.

По словам министра внутренних дел Афганистана Масуда Андараби, в результате происшествия погибли 9 человек, еще 20 получили ранения.

«Среди раненых дети, женщины и старики. Дома вокруг были серьезно повреждены», — добавил он.

Ранее взрыв прогремел в столице Афганистана 1 декабря. Рядом с автомобилями российских дипломатов взорвалось самодельное взрывное устройство, однако никто не пострадал. Дипломаты были слегка контужены.

Предполагалось, что объектом атаки должен был стать двигавшийся перед дипломатической машиной пикап Афганских национальных сил безопасности с военнослужащими