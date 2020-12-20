В Казахстане с 25 декабря до 5 января усилят карантин

Власти Казахстана в целях предотвращения распространения коронавируса усилят карантинные меры с 25 декабря по 5 января будущего года. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба правительства по итогам заседания межведомственной комиссии (МВК) по борьбе с COVID-19 под председательством премьер-министра Аскара Мамина.

«В январе — феврале следующего года на фоне роста ОРВИ и гриппа есть риск увеличения заболеваемости коронавирусной инфекцией. В этой связи МВК приняла ряд решений. Первое: с 25 декабря 2020 года до 5 января 2021 года установить запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, в том числе новогодних утренников и праздничных корпоративов. Второе: усилить ограничительные меры на (крупнейшем в Казахстане нефтегазовом) месторождении „Тенгиз“ до стабилизации эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении.

Комиссия также поручила принять меры по снижению цен на антиковидные лекарственные средства в розничной сети в среднем на 24%.

В то же время в целях обеспечения качества обучения по предложению министерства образования и науки, а также с учетом мнения общественности было принято решение с III четверти учебного года для выпускных классов (9-й,11-й,12-й классы) предусмотреть комбинированное обучение (70% предметов — в традиционном формате, 30% — дистанционно) с соблюдением санитарно-эпидемических требований.

С III четверти учебного года для восполнения потерь в знаниях школьников во внеурочное время будут организованы индивидуальные консультации в группах численностью не более пяти человек, а со II семестра возобновится комбинированное обучение студентов первых курсов колледжей и вузов.

Глава правительства также поручил главам регионов в зависимости от эпидемиологической ситуации принимать необходимые ограничительные меры. Министерству внутренних дел совместно с региональными властями поручено обеспечить соблюдение санитарно-эпидемических требований в предпраздничные и праздничные дни.