В РФ выявили рекордное число заражений COVID-19 за сутки

В России выявлено 29 350 новых случаев коронавируса за прошедшие сутки, сообщает местный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

До этого рекордное число зараженных за сутки было зафиксировано 6 декабря — тогда штаб сообщил о 29 039 заболевших.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 493 против 511 днем ранее, до 51 351.