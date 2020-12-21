РФ даст Беларуси кредит на $1 млрд

Правительство РФ одобрило проект соглашения о предоставлении Белоруссии в 2020-2021 годах кредита в объеме $1 млрд. Об этом говорится в распоряжении, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Россия предоставит Беларуси кредит на $1 млрд несколькими траншами.

«Одобрить представленный Минфином России согласованный с МИДом России, Минэкономразвития России и государственной корпорацией развития „ВЭБ.РФ“ и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством России и правительством республики Беларусь о предоставлении правительству республики Беларусь государственного финансового кредита... Поручить Минфину России совместно с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера», — говорится в документе, опубликованном на российском портале нормативных правовых актов.

В октябре совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) одобрил предоставление Белоруссии кредита на $500 млн сроком до 10 лет.