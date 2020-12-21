Вакцина Pfizer получила официальное разрешение на использование в ЕС

Европейское медицинское агентство дало разрешение на рыночное использование вакцины от COVID-19 производства компании BioNTech/Pfizer.
Об этом в понедельник во время пресс-конференции сообщила исполнительный директор ЕМА Эмер Кук, сообщает Укринформ.
«Рада сообщить, что сегодня научный комитет Европейского медицинского агентства дал разрешение на рыночное использование вакцины производства BioNTech/Pfizer в Европе. Это большой шаг вперед в борьбе с пандемией. Все страны ЕС получат эту вакцину одновременно», — сказала исполнительный директор ЕМА.
По состоянию на утро 21 декабря в мире зарегистрировали 77 172 352 случая коронавирусной болезни COVID-19. При этом 54 089 674 лица выздоровели, 1 699 644 — умерли.
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