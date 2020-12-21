Ради спасения украинцев Зеленскому нужно начать политический диалог с Медведчуком, – Землянский

На сегодняшний день у Украины есть уникальная возможность наладить на своей территории производство российской вакцины от коронавируса. Об этом договорился Виктор Медведчук. Но действующая украинская власть игнорирует эту договоренность и демонстрирует свою неготовность идти на конструктивный диалог с оппозицией, даже, ради спасения жизней украинцев.
Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» высказал аналитик альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский.
В частности, эксперт отметил, что в своем недавнем интервью The New York Times Зеленский так и не смог доступно объяснить, почему он отказывается закупать российскую вакцину.
«Зеленский ушел от вопроса поставок западных вакцин, и он ушел от ответа на вопрос „Почему Украина оказывается от российской вакцины?“», — отметил аналитик.
При этом, он добавил, что Зеленский неоднократно декларировал, что является Президентом всех украинцев. А если так, то он тем более обязан наладить политический диалог с Виктором Медведчуком, ведь его партию (ОПЗЖ) поддерживают миллионы украинцев.
«Зеленский накануне своего избрания говорил, что он — Президент всех украинцев, всех политических сил. Поэтому, в данном случае, если мы говорим о предложениях, которые сделал Виктор Медведчук, Президент должен был начать диалог, даже если он не согласен с таким предложением. Если он не согласен лично или, мягко говоря, по политическим причинам не может принять такое предложение — это должно было быть аргументировано. Прятанье головы в песок, незамечание проблемы ставит под угрозу жизни украинцев оттягивает сроки получения необходимой вакцины», — подчеркнул Землянский.
Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сказал, что отказ от производства вакцины на территории Украины ‒ это преступление действующей власти.
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