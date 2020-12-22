В Украине за сутки 8 513 случаев COVID-19

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 8 513 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 14 020 человек, умерли 232 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«8 513 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 декабря 2020 года. В частности, заболели 415 детей и 368 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 1 318 человек; летальных случаев — 232; выздоровело — 14 020 человек», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник утром.
Днем ранее, 21 декабря было зафиксировано 6 545 случаев инфицирования COVID-19, 20 декабря сообщалось о 8 325 новых случаях, 19 декабря медики сообщили про 11 742 заболевших, 18 декабря сообщалось о 12 630 новых случаях заболевания.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 979 506 человек, 16 897 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 600 288 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016