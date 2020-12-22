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Новый штамм COVID-19 зафиксирован по всей Британии

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Новый штамм COVID-19 зафиксирован по всей Британии

Новый штамм коронавируса COVID-19 обнаружен в различных местах Великобритании, в том числе за пределами тех районов, которые недавно попали под 4-й наиболее жесткий уровень ограничений, сообщает во вторник издание The Guardian со ссылкой на мнение ряда ученых.

«Данные генетических последовательностей (у взятых образцов штамма — Ред.) ясно показывают, что его случаи есть по всему Соединенному Королевству», — заявил профессор Том Коннор из Кардиффского университета.

По информации The Guardian, образцы нового штамма вируса были получены, в том числе, благодаря 2,5 тыс. положительных анализов на COVID-19, проведенным в Лондоне, графствах Кент, Эссекс, городе Норидж и в других местах.

«Конечно, это не тот случай, когда вирус полностью ограничен географически районами, которые находятся в зоне 4-го уровня ограничений», — отметил доктор Джеффри Барретт из Института Сенгера.

The Guardian указывает, что по-видимому, новый штамм распространился из Кента и Лондона с конца сентября, после чего достиг региона Мидлендс, юго-запада и севера Англии, хотя наиболее пострадавшими районами остались Лондон, юго-восток и восток Англии.

Ранее сообщалось, что по информации британского здравоохранения, новый штамм вируса на 70% более заразный, однако пока нет свидетельств того, что он более смертоносный.

Новый штамм обнаружили на юго-востоке Англии в сентябре. В настоящее время проводятся исследования, чтобы лучше понять, насколько быстро он распространяется, и связано ли это с самим штаммом или с комбинацией разных факторов.

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В субботу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие — 4-го уровня — ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о локдауне, учитывая распространение в Англии нового штамма COVID-19.

В воскресенье ряд стран начали закрывать границы для прибывающих из Великобритании после того, как было объявлено об ужесточении связанных с новым штаммом COVID-19 ограничений в Лондоне и Южной Англии.

коронавирус
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